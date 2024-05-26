С затяжками на колготках: с бразильской моделью Изабели Фонтаной случился конфуз на красной дорожке

Во Франции завершился 77-й Каннский международный кинофестиваль. Церемония закрытия состоялась 25 мая, а посетило ее много знаменитостей, среди которых были модели, актрисы и другие представители мира искусства.

Одной из тех, кто продемонстрировал один из самых эффектных луков вечера стала 40-летняя бразильская модель Изабели Фонтана, известна своим сотрудничеством с бельевым брендом Victoria's Secret.

Звезда вышла на красную дорожку в черном кожаном наряде, который состоял из жакета на запах и мини-юбки. Дополнили ее наряд брошь на жакете и похожее за дизайном украшение в волосах.

Изабели Фонтана / Фото: Associated Press

Также Изабели обула черные туфли на каблуках, сделал длинные черный маникюр и надела черные капроновые колготки, которые ее немного подвели, поскольку когда она вышла на красную дорожку, на них уже было довольно много затяжек.

Изабели Фонтана / Фото: Associated Press

Изабели Фонтана / Фото: Associated Press

Но это был не единственный лук, который продемонстрировала Изабели. Также модель появилась в платье от Antonio Riva - это было полностью изготовленное вручную платье из коричневого креп-сатина, которое имело широкий вырез сзади, юбку с разрезом спереди и шлейфом, которые придавали элегантность каждому ее шагу. Но главным украшение этого платья стал вырез на лифе.

Изабели Фонтана / Фото: Associated Press

И третий ее наряд в Каннах - это мини-платье от Ali Karoui украшенное стразами, которое модель надела в сочетании с гламурными босоножками.

Изабели Фонтана / Фото: Associated Press

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