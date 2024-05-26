С затяжками на колготках: с бразильской моделью Изабели Фонтаной случился конфуз на красной дорожке

Модель решила подчеркнуть ноги мини-нарядом, но ее подвели колготки.
Во Франции завершился 77-й Каннский международный кинофестиваль. Церемония закрытия состоялась 25 мая, а посетило ее много знаменитостей, среди которых были модели, актрисы и другие представители мира искусства.
Одной из тех, кто продемонстрировал один из самых эффектных луков вечера стала 40-летняя бразильская модель Изабели Фонтана, известна своим сотрудничеством с бельевым брендом Victoria's Secret.
Звезда вышла на красную дорожку в черном кожаном наряде, который состоял из жакета на запах и мини-юбки. Дополнили ее наряд брошь на жакете и похожее за дизайном украшение в волосах.
Также Изабели обула черные туфли на каблуках, сделал длинные черный маникюр и надела черные капроновые колготки, которые ее немного подвели, поскольку когда она вышла на красную дорожку, на них уже было довольно много затяжек.
Но это был не единственный лук, который продемонстрировала Изабели. Также модель появилась в платье от Antonio Riva - это было полностью изготовленное вручную платье из коричневого креп-сатина, которое имело широкий вырез сзади, юбку с разрезом спереди и шлейфом, которые придавали элегантность каждому ее шагу. Но главным украшение этого платья стал вырез на лифе.
И третий ее наряд в Каннах - это мини-платье от Ali Karoui украшенное стразами, которое модель надела в сочетании с гламурными босоножками.
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