С зажимами на волосах и в очень обтягивающем платье: Ким Кардашьян под прицелом папарацци

Ким Кардашьян / © Getty Images

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Когда американка направлялась на мероприятие ее заметили папарацци. Кардашьян была одета в длинное белое платье с халтером, глубоким декольте и складками на бедрах. Также у наряда был высокий разрез на юбке, который демонстрировал еще одну интересную деталь ее лука — колготки-туфли.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Внимание привлекла и прическа звезды. Ким была в парике с короткими волосами, которые ее стилист уложил в волны и закрепил специальными зажимами. Именно с этими заколками звезда и появилась на улице.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Также в руке она несла телефон на котором засветила фото в своем телефоне. Возможно она выбирала снимок, которым поделится с поклонниками в Instagram.

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Ким Кардашьян / © Getty Images

Это были фотографии сделанные днем ранее, когда Кардашьян в ярко-розовом платье ходила в офис бренда.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Затем Ким вышла на подиум. Звезда появилась в эффектнмо платье в бельевом стиле, которое носила в сочетании с шубой.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press