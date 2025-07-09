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- Шоу-бизнес
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С зажимами на волосах и в очень обтягивающем платье: Ким Кардашьян под прицелом папарацци
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян посетила Париж на этой неделе, чтобы взять участие в показе Модного дома Balenciaga.
Когда американка направлялась на мероприятие ее заметили папарацци. Кардашьян была одета в длинное белое платье с халтером, глубоким декольте и складками на бедрах. Также у наряда был высокий разрез на юбке, который демонстрировал еще одну интересную деталь ее лука — колготки-туфли.
Внимание привлекла и прическа звезды. Ким была в парике с короткими волосами, которые ее стилист уложил в волны и закрепил специальными зажимами. Именно с этими заколками звезда и появилась на улице.
Также в руке она несла телефон на котором засветила фото в своем телефоне. Возможно она выбирала снимок, которым поделится с поклонниками в Instagram.
Это были фотографии сделанные днем ранее, когда Кардашьян в ярко-розовом платье ходила в офис бренда.
Затем Ким вышла на подиум. Звезда появилась в эффектнмо платье в бельевом стиле, которое носила в сочетании с шубой.