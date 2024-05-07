С желтыми цветами на огромной юбке: Джиджи Хадид произвела фурор роскошным платьем

На создание этого образа для Met Gala ушло более 13 500 часов.

Фантазийное платье супермодели Джиджи Хадид - одно из самых удачных на мероприятии Met Gala 2024. Образ девушки был продуман до малейших деталей, ведь желтые цветы были даже на ее длинных ногтях.

Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

В этом году за образ Хадид отвечал бренд Thom Browne, и сошлись они уже и из-за того, что недавняя коллекции бренда осень-зима 2024 представлена на Неделе моды в Нью-Йорке и тема бала были тесно переплетены.

Команда бренда создала для Джиджи романтичное платье светлого цвета, расшитое более чем двумя миллионами белых продолговатых микробисеринок, а также драпированный жакет из белого шелкового муара с черным атласным кантом.

Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

Украшали этот роскошный наряд аппликации в виде огромных желтых роз по всей длине, зеленые стебли и листья. Во время создания образа стилист Хадид, Мими Каттрелл, была вдохновлена ​​садовыми статуями, окутанными растениями.

Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

Дополняли наряд роскошной укладкой с локонами, макияжем с красной помадой на губах и бриллиантовыми украшениями - колье и серьгами-каплями.

Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

Были на Хадид и туфли, которые бренд сделал специально для нее, но их увидеть нам было не суждено из-за очень длинной юбки и шлейфа, которые струились по полу и ступенькам. Передвигаться она в таком наряде самостоятельно не могла, поэтому в кадр то и дело постоянно попадали ее помощники, которые помогали носить эту огромную юбку.

Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

Чтобы без слов показать публике, кто автор этого платья, Thom Browne пришили на его заднюю часть небольшой цветной хлястик с тремя полосками - это одна из отличительных черт бренда, по которой его можно легко узнать.

Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

Это платье для Хадид было создано командой из более чем 70 человек, которые потратили на него более 13 500 часов. Наряд создан полностью вручную, и после Met Gala он будет храниться в постоянном архиве Тома Брауна.

Более детально о платье рассказало издание Vogue. Оказывается, на вышивку объемной юбки команде из 40 человек потребовалось более 8500 часов. Корсетное платье также представляло собой впечатляющее произведение искусства - команда из 20 мастеров потратила 5000 часов, чтобы вручную пришить к платью 2,8 миллиона микробусинок.

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