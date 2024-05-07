С желтыми цветами на огромной юбке: Джиджи Хадид произвела фурор роскошным платьем

На создание этого образа для Met Gala ушло более 13 500 часов.
Фантазийное платье супермодели Джиджи Хадид - одно из самых удачных на мероприятии Met Gala 2024. Образ девушки был продуман до малейших деталей, ведь желтые цветы были даже на ее длинных ногтях.
В этом году за образ Хадид отвечал бренд Thom Browne, и сошлись они уже и из-за того, что недавняя коллекции бренда осень-зима 2024 представлена на Неделе моды в Нью-Йорке и тема бала были тесно переплетены.
Команда бренда создала для Джиджи романтичное платье светлого цвета, расшитое более чем двумя миллионами белых продолговатых микробисеринок, а также драпированный жакет из белого шелкового муара с черным атласным кантом.
Украшали этот роскошный наряд аппликации в виде огромных желтых роз по всей длине, зеленые стебли и листья. Во время создания образа стилист Хадид, Мими Каттрелл, была вдохновлена садовыми статуями, окутанными растениями.
Дополняли наряд роскошной укладкой с локонами, макияжем с красной помадой на губах и бриллиантовыми украшениями - колье и серьгами-каплями.
Были на Хадид и туфли, которые бренд сделал специально для нее, но их увидеть нам было не суждено из-за очень длинной юбки и шлейфа, которые струились по полу и ступенькам. Передвигаться она в таком наряде самостоятельно не могла, поэтому в кадр то и дело постоянно попадали ее помощники, которые помогали носить эту огромную юбку.
Чтобы без слов показать публике, кто автор этого платья, Thom Browne пришили на его заднюю часть небольшой цветной хлястик с тремя полосками - это одна из отличительных черт бренда, по которой его можно легко узнать.
Это платье для Хадид было создано командой из более чем 70 человек, которые потратили на него более 13 500 часов. Наряд создан полностью вручную, и после Met Gala он будет храниться в постоянном архиве Тома Брауна.
Более детально о платье рассказало издание Vogue. Оказывается, на вышивку объемной юбки команде из 40 человек потребовалось более 8500 часов. Корсетное платье также представляло собой впечатляющее произведение искусства - команда из 20 мастеров потратила 5000 часов, чтобы вручную пришить к платью 2,8 миллиона микробусинок.
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