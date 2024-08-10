С желтыми ресницами и в ярком жакете на голое тело: Белла Торн на ивенте в Голливуде

26-летняя актриса и певица удачно сочетала в своем аутфите кислотно-желтый и черный цвета.
Белла Торн посетила вечер открытия 20-летия кинофестиваля HollyShorts, который состоялся в Dolby Theatre в Голливуде.
Для такого события звезда выбрала кислотно-желтый жакет трендового приталенного силуэта, с широкими плечами и медно-черной пуговицей, которую она надела на голое тело.
Верх она скомбинировала с широкими черными брюками со стрелками и черными остроносыми лакированными туфлями.
У Беллы были распущены волосы, экстравагантный макияж – глаза она подчеркнула черным карандашом, а ресницы накрасила желтой тушью, уши украсила золотыми серьгами, а пальцы – кольцами с камнями. Острый перламутрово-бирюзовый маникюр завершил лук Торн.
Напомним, Белла Торн в купальнике соблазнительно позировала на коленях.
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