С желтыми рукавами и в компании своей собаки: Дженна Ортега появилась на фотоколле в Лондоне

Дженна Ортега / © Associated Press

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Дженна Ортега посетила фотоколл фильма «Клара и Солнце» (Klara and the Sun) в рамках Лондонского кинофестиваля. Перед фотографами актриса появилась в компании своей черной собаки — уиппета на имя Сиг.

Дженна Ортега и пес Сиг / © Associated Press

На мероприятии Дженна предстала в оригинальном аутфите. Верхняя часть наряда имела белый перед, желтые рукава длиной три четверти и черную отделку у горловины, которая спускалась сзади.

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Ортега сочетала его с черной юбкой длины макси с тонким поясом-шнурком, длинные концы которого были украшены золотистыми деталями. Из-под подола едва виднелись черные туфли.

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Дженна Ортега / © Associated Press

Актриса собрала волосы в хвост с объемом на затылке и оставила спереди несколько прядей. В макияже она сделала акцент на черных стрелках, а губы подчеркнула помадой темно-бежевого оттенка. В ушах у нее были небольшие золотые серьги-кольца, а на руках — кольца.

Дженна Ортега / © Associated Press

Во время фотоколла Дженна присела рядом со своим домашним любимцем Сигом и положила ему руку на спину. Черная собака спокойно сидела рядом с актрисой, а на другом кадре лежала на площадке.

Дженна Ортега и пес Сиг / © Associated Press

Пес Сиг / © Associated Press

«Клара и Солнце» — фантастическая история режиссера Тайки Вайтити, снятая по одноименному роману лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро. Ортега сыграла Клару — искусственную подругу, которая мечтает обрести дом. Она становится спутницей девушки Джози, а ее преданность помогает семье, пережившей утрату и находящейся в сложных отношениях. В фильме также снялись Эми Адамс, Мия Тария, Стив Бушеми и Наташа Лионн.

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