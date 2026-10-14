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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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86
Время на прочтение
2 мин

С желтыми рукавами и в компании своей собаки: Дженна Ортега появилась на фотоколле в Лондоне

24-летняя актриса позировала, нежно обнимая своего четвероногого друга.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега посетила фотоколл фильма «Клара и Солнце» (Klara and the Sun) в рамках Лондонского кинофестиваля. Перед фотографами актриса появилась в компании своей черной собаки — уиппета на имя Сиг.

Дженна Ортега и пес Сиг / © Associated Press

Дженна Ортега и пес Сиг / © Associated Press

На мероприятии Дженна предстала в оригинальном аутфите. Верхняя часть наряда имела белый перед, желтые рукава длиной три четверти и черную отделку у горловины, которая спускалась сзади.

Ортега сочетала его с черной юбкой длины макси с тонким поясом-шнурком, длинные концы которого были украшены золотистыми деталями. Из-под подола едва виднелись черные туфли.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Актриса собрала волосы в хвост с объемом на затылке и оставила спереди несколько прядей. В макияже она сделала акцент на черных стрелках, а губы подчеркнула помадой темно-бежевого оттенка. В ушах у нее были небольшие золотые серьги-кольца, а на руках — кольца.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Во время фотоколла Дженна присела рядом со своим домашним любимцем Сигом и положила ему руку на спину. Черная собака спокойно сидела рядом с актрисой, а на другом кадре лежала на площадке.

Дженна Ортега и пес Сиг / © Associated Press

Дженна Ортега и пес Сиг / © Associated Press

Пес Сиг / © Associated Press

Пес Сиг / © Associated Press

«Клара и Солнце» — фантастическая история режиссера Тайки Вайтити, снятая по одноименному роману лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро. Ортега сыграла Клару — искусственную подругу, которая мечтает обрести дом. Она становится спутницей девушки Джози, а ее преданность помогает семье, пережившей утрату и находящейся в сложных отношениях. В фильме также снялись Эми Адамс, Мия Тария, Стив Бушеми и Наташа Лионн.

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