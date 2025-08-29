С женой и красавицами-дочерьми: Адам Сэндлер вышел на красную дорожку в Венеции

Адам Сэндлер с женой и дочками / © Associated Press

Адам, его супруга Джеки и двое дочерей — Санни и Сэди — позировали фотографам на красной дорожке перед показом фильма «Джей Келли» в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля в Венеции.

58-летний актер вышел на дорожку в черном смокинге, белоснежной рубашке и с галстуком-бабочкой, его супруга облачилась в молочно-белое макси-платье без бретелек, сделала легкий макияж и красивую укладку волнами и была совсем без украшений.

Адам Сэндлер с женой и дочками / © Associated Press

Взрослые дочери пары выбрали тоже макси-платья. Санни надела молочное с американской проймой, распустила длинные густые волосы и сделала макияж, а на ее запястье сверкало несколько браслетов, ее сестра Сэди была в черном макси-платье на бретельках от Dolce & Gabbana, с распущенными волосами, а в ее ушах были крупные серьги с крестами.

Адам Сэндлер также был запечатлен со своими коллегами на красной дорожке фестиваля, но уже в синем костюме.