С женой и сыном: Том Хэнкс посетил премьеру фильма с семьей

Несмотря на возраст, актер продолжает активно сниматься в кино. На этот раз на красной дорожке его пришли поддержать самые близкие люди.

66-летний актер Том Хэнкс выглядел очень элегантно во вторник, 13 декабря, поскольку нарядился в классический костюм, рубашку и галстук, чтобы посетить премьеру фильма "Человек по имени Отто", которая проходила в Стокгольме, Швеция.

Том Хэнкс / Фото: Getty Images

На это мероприятие актер пришел со своей супругой - 66-летней Ритой Уилсон - и их младшим общим сыном - 26-летним Трумэном.

Рита надела серебристое платье миди, расшитое пайетками, которое дополнила ремнем со стразами. Лук актриса дополнила красивой укладкой, туфлями на каблуках и лаконичным бриллиантовым браслетом на руке. Трумэн же, как и отец, нарядился в черный костюм, белую рубашку и галстук. Стоит отметить, что парень очень похож на отца в молодости.

Том Хэнкс / Фото: Getty Images

Фильм, который презентовал актер, - это работа режиссера Марка Форстера, он станет второй киноадаптацией романа Фредрика Бакмана "Вторая жизнь Уве". Главный герой - Отто - хороший ворчун, который из-за потери жены отмежевался от людей и давно забыл настоящий вкус жизни. Однако все меняется, когда мужчина встречает молодую семейную пару, только что поселившуюся по соседству. Постепенно жизнь Отто снова наполняется настоящей дружбой и любовью.

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