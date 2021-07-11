С злотыми легкими на обнаженной груди: Белла Хадид появилась в Каннах в роскошном платье

С злотыми легкими на обнаженной груди: Белла Хадид появилась в Каннах в роскошном платье

Выбором своего эффектного наряда для 74-го Каннского кинофестиваля Белла точно войдет в историю, как обладательница одного из самых смелых и роскошных образов.

Американская супермодель Белла Хадид посетила на кинофестивале в Каннах премьеру итальянско-французского драматического фильма "Три этажа". К своему выходу на красную дорожку девушка традиционно серьезно подготовилась и надела в этот раз наряд от культового французского бреда Schiaparelli. Нард представлен в коллекции осень-зима 2021/2022.

Черное платье с длинным рукавом идеально сидело на фигуре модели и было выполнено из шерстяного крепа и имело очень глубокое декольте, которое дополняло позолоченное украшение из латуни, выполненное в виде легких.

Белла Хадид / Associated Press

Образ Беллы дополнила высокая прическа в стиле нулевых, лаконичные черные босоножки и вечерний макияж. Из украшений знаменитость подобрала к своему луку массивный набор из сережек и кольца с рубинами, которые отлично гармонировали с эффектным платьем.

Белла Хадид / Associated Press

Напомним, что на открытии кинофестиваля девушка позировала на красной дорожке в бело-черном винтажном наряде от Jean Paul Gaultier из коллекции весна 2002 года. Особенностью платья был длинный шлейф.

Белла Хадид / Associated Press

Белла Хадид / Associated Press

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74-й Каннский кинофестиваль (24 фото)

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