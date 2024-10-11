С золотой птицей на груди: Кейт Бланшетт появилась на красной дорожке кинофестиваля в Лондоне

Лондонский кинофестиваль - один из самых крупных и влиятельных международных кинофестивалей. В этом году он проводится с 9 по 20 октября.

В рамках мероприятия состоялась премьера мини-сериала "Все совпадения неслучайны", в котором Кейт Бланшетт сыграла главную роль.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На красную дорожку актриса вышла в стильном брючном костюме от британского бренда Stella McCartney, который включал немного мешковатые штаны и приталенный жакет, который актриса носила на голое тело.

Главным украшение и акцентом в образе стало украшение в виде золотой птицы на шее Кейт. Автором этого изделия является бренд Royal Mint jewelry и оно стало частью показа Стеллы в Париже весна-лето 2025, который прошел в рамках Недели моды.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Британский модельер Стелла Маккартни на протяжении всей многолетней работы в модной индустрии остается верной своим убеждениям относительно экологии и прав животных - она не использует мех, натуральную кожу и тому подобные материалы. Также в ее коллекциях используются ткани из переработанных материалов. Каждой своей коллекцией она показывает, что эксплуатация животных не нужна, чтобы создать красивые вещи. Однако если меха и кожи стало меньше, то вот перья многих видов птиц продолжают использоваться. Своей коллекцией женщина призвала бренды отказаться и от этого. Именно поэтому птицы стали центральной и важной частью показа.

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