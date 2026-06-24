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- Шоу-бизнес
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С золотой сумкой и в меховом пальто: неожиданный летний образ Сиенны Миллер
Звезда появилась на публике в модном пальто, но, учитывая, что на улице июнь, это был необычный выбор.
Актриса Сиенна Миллер посетила летнюю вечеринку в Лондоне и привлекла внимание интересным выбором наряда. Дело в том, что звезда выбрала модное платье-комбинацию нежного кремового цвета с декольте и на тонких бретельках, которое идеально сочеталось с золотыми аксессуарами, которые звезда подобрала: босоножки с ремешками, изысканное колье с камнем и гламурную сумку-хобо от бренда The Veil, которая была полностью расшита бисером.
Однако особое внимание привлекла накидка звезды, ведь она дополнила образ изысканным шелковым жакетом-накидкой от Conner Ives с меховой отделкой. Она была выполнена в светло-желтом оттенке и украшена цветочной вышивкой в японском стиле.
Напомним, что в декабре 2025 года стало известно, что актриса снова беременна. Об этом она заявила на фотосессии церемонии Pandora Fashion Awards 2025, появившись перед фотографами в абсолютно прозрачном платье от Givenchy. И вот недавно она подтвердила рождение третьего ребенка в эксклюзивном интервью E! News. Однако Миллер не раскрыла ни его пол, ни имя.