С золотой сумкой-яблоком и в топе с пайетками: Рэйчел Зеглер на показе фильма "Белоснежка"

Рэйчел Зеглер посетила специальный показ фильма "Белоснежка" от Disney, который состоялся в отеле "Whitby" в Нью-Йорке.

Там актриса появилась в стильном луке. На ней был синий топ, расшитый пайетками, с открытой спиной. Верх Зеглер скомбинировала с темно-синими брюками-палаццо с широким поясом с золотой пряжкой.

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

Аутфит Рэйчел дополнила экстравагантной сумочкой в виде золотого яблока. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах, длинные серьги с камнями в ушах и золотые кольца с камнями на пальцах.

Фильм "Белоснежка", являющийся музыкальной киноадаптацией классической ленты 1937 года, с 20 марта в украинском прокате.

Напомним, Рэйчел Зеглер фотографы подловили на улицах Нью-Йорка. Она была в длинном жакете и помятой юбке.

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