С золотым халтером: красавица Эйса Гонсалес посетила арабский кинофестиваль

34-летняя мексиканская актриса Эйса Гонсалес посетила Международный кинофестиваль на Красном море, который сейчас проходит в Саудовской Аравии.

А рамках этого мероприятия она вышла на красную дорожку, а также приняла участие во вручении наград - приза зрительских симпатий.

Для своего выхода на публику Эйса выбрала роскошное элегантное черное платье от Модного дома Gucci.

Это был наряд с американской проймой и золотым халтером, выполненным в виде бамбука. На юбке сзади был высокий разрез.

Эйса Гонсалес / Фото: Getty Images

Образ актриса дополнила золотыми браслетами-манжетами на запястьях, лаконичной прической и ярким макияжем с помадой насыщенного бордового цвета. Платье она также носила с черными босоножками на каблуках.

Эйса Гонсалес / Фото: Getty Images

В платье Gucci, очень похожего дизайна, также недавно в свет вышла актриса Джессика Честейн. В этом наряде она появилась в Нью-Йорке на церемонии вручения кинопремии The Gothams Film Awards.

Джессмка Честейн / Фото: Associated Press

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