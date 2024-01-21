С золотыми цветами и украшение на лице: супермодель Наоми Кэмпбелл закрыла показ Balmain

В Париже, в рамкахе Недели мужской моды, состоялся показ новой коллекции Модного дома Balmain. Однако креативный директор бренда Оливье Рустен решил отойти от гендерных стереотипов и одной из тех, кто принимал участие в шоу и стал его главной звездой была британская супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл.

Королева подиума закрыла показ. Наоми представила последнее из 54 творений коллекции - брючный наряд включающий три цвета: черный, бежевый и золотой.

Коллекция осень-зима 2024-2025 была просякнута африканской культурой, в частности так называемым движением La Sape, что заметно в ярких сочетаниях, блестках и золоте. Также в коллекции было много вариантов украшений лица, одно из них украшало и лицо Наоми - золотая элегантная полоска, которая повторяла ее черты.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Также на ней было классическое идеально скроенное пальто, широкие брюки и блуза с очень глубоким V-образным декольте. Обута Наоми была в лакированные туфли с квадратными носками, а на ее лице был макияж в коричневой гамме. Однако главным украшением этого наряда стал пояс на талии выполненный с эффектом тромплей (обманки), поскольку был в виде рук, которые держали большой букет с золотыми цветами.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Напомним, что подобные золотые украшения, как в новой коллекции Balmain, совсем не новинка в мире моды и периодически всплывают на подиумах и красных дорожках. Несколько лет тому назад голливудская звезда Анджелина Джоли на некоторое время сделала такое металлическое украшение для лица трендовым, поскольку вышла с ним на презентация фильма "Вечные".

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