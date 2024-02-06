С золотыми розами на груди: звезда фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" на светской церемонии

Жанель Моне вышла в свет в лаконичном наряде с акцентными цветами.
Американская актриса и певица Жанель Моне посетила гала-церемонию Pre-Grammy, состоявшуюся в Беверли-Хиллз.
На красной дорожке звезда фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" предстала в наряде, который специально для нее создал бренд Nicole + Felicia Couture.
На ней была черный топ-полоска, украшенный двумя золотыми розами на груди, черная юбка макси и черный чокер с маленькими золотыми цветами на шее.
У Моне была лаконичная прическа, макияж с акцентом на черных стрелках, в ушах были золотые серьги от Wrist Aficionado, а на руке – кольцо Yvonne Leon. Черно-белый маникюр завершил аутфит Жанель.
А на церемонию "Грэмми" артистка пришла в вечернем черном платье по фигуре, расшитом пайетками, с каймой из белых страз. Наряд имел глубокое сексуальное декольте и был украшен цветком.
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