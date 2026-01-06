Сабрина Карпентер надела золотое винтажное платье, которое в 90-х носила другая поп-звезда

Сабрина Карпентер

Певица Сабрина Карпентер поделилась несколькими праздничными фотографиями, на которых она одета в винтажное золотое мини-платье с бахромой и высокой горловиной. Оригинальной деталью наряда стали прозрачные вставки на животе, которые были выполнены в виде ромбов и украшены стразами.

Сабрина Карпентер / фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Платье девушки было от бренда Bob Mackie — известного американского дизайнера, который создавал ряд гламурных образов для артистов шоу-бизнеса на протяжении десятилетий, а также костюмы для танцовщиков в Лас-Вегасе и театральные костюмы. Вещи созданные дизайнером характерны своим блеском — они всегда расшиты пайетками, бисером, имеют бахрому и оригинальные вырезы и прозрачные вставки.

Сабрина Карпентер / фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Однако это золотое платье до Сабрины носила и другая звезда — американская поп-певица и танцовщица Пола Абдул. Она впервые надела это платье с бахромой на церемонию «Грэмми» в 1990 году, дополнив свой образ золотыми аксессуарами.

Пола Абдул, 1990 год / © Getty Images

Кстати, платье Пола еще хранит и в 2020 году даже его повторно надела.