Сабрина Карпентер пришла на "Грэмми" в гламурном платье с вышивкой от бренда Valentino

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Реклама

Исполнительница хита Espresso — Сабрина Карпентер — появилась на красной дорожке церемонии «Грэмми-2026» и выглядела невероятно. Певица выбрала наряд с рюшами от Модного дома Valentino — длинное изысканное платье романтического дизайна.

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Ее наряд со шлейфом, созданный модельером Алессандро Микеле, был полностью украшен кристаллами и бисером, а также имел кружево, вышивку и прозрачные вставки.

Гламурный лук поп-звезды дополнили украшения от бренда Chopard, яркий макияж и прическа с собранными сзади волосами.

Реклама

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Также Сабрина вышла на сцену во время церемонии, чтобы исполнить свой хит. Она надела белый костюм, который включал мини-шорты и куртку, которые украшали шнуровки. Лук она завершила белыми фуражкой на голове и сапогами.

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Напомним, что в прошлом году она появилась на церемонии вручения премии «Грэмми» в потрясающем платье с перьями от JW Anderson, которое было копией образа из старого фильма.