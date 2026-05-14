Сабрина Карпентер в милом желтом платье с цветами очаровала публику на показе мод
Певица невероятно выглядела в платье из новой коллекции.
Дизайнер Джонатан Андерсон презентовал круизное шоу бренда Dior, которое состоялось в Музее искусств в Лос-Анджелесе. Гостьей мероприятия стала певица Сабрина Карпентер, а ее образ очаровал публику.
Девушка надела нежное и свободное платье, сочетающее в себе несколько трендовых оттенков — шампанского и сливочного масла. Выполнено оно было из полупрозрачной шифоновой ткани с плиссировкой, но юбка была длиной до щиколотки, поэтому можно также рассмотреть в образе изысканные босоножки звезды с бантиками, которые соответствовали цвету платья.
Наряд имел высокую горловину и глубокие проймы, на через прозрачную ткань было заметно кружевное белье. Также платье Сабрины украшали огромные цветы на юбке — это был изысканный и одновременно романтический акцент.
Образ певица дополнила сумкой с короткой ручкой, которую также украсила цветами из ткани. Романтики и нежности ее ансамблю добавлял макияж с румянами, прическа и лента в волосах.
Для круизной коллекции Джонатан Андерсон черпал вдохновение из мира кино, живописных пейзажей Калифорнии и культуры винтажных автомобилей. Показ начался с платьев с заниженным подолом, сшитых из прозрачных тканей, после чего акцент сместился на свободный крой, необработанные подолы, собранные текстуры и силуэты оверсайз.