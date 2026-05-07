Сальма Хайек и ее дочь-красавица появились на биеннале в платьях в одном стиле

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек посетила вечеринку организованную Фондом Пино, которая состоялась на острове Сан-Джорджо в Венеции во время Венецианской биеннале. Актриса выглядела потрясающе в изысканном и одновременно лаконичном платье на одно плечо, выполненном из блестящей ткани.

Наряд также привлекал внимание и другими деталями дизайна, в частности складками на талии, бедрах и подоле. Наряд прекрасно подчеркивал фигуру женщины, а его длина позволила продемонстрировать необычные туфли, которые она выбрала, ведь они были на огромных платформах. Также Сальма накрутила волосы в легкие локоны, а на ее руке было большое кольцо с камнями.

На мероприятии также появилась дочь звезды — 18-летняя Валентина Палома Пино. Девушка как и ее известная мама выбрала платье на одно плечо и с разрезом. Так же у наряда был шлейф.

Валентина Палома дополнила образ серебристой сумкой и гламурными босоножками от Gucci. Кстати, сфотографировалась она со своей сводной сестрой Матильдой, которая у ее отца родилась в предыдущих отношениях.

Валентина Палома (слева) и Матильда Пино / © Getty Images

