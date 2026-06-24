- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 1 мин
Сальма Хайек надела на вечеринку платье с бантом, которое другая звезда носила на Met Gala
Несмотря на то, что это платье уже появлялось на публике ранее, это один из тех примеров, которые подтверждают, что одно и то же изделие может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, кто его носит.
Сальма Хайек посетила летнюю вечеринку в Лондоне и привлекла внимание своим платьем. Актриса была одета в светло-голубое платье от Alexander McQueen, однако оттенок наряда в свете фотокамер казался почти сиреневым.
Эта модель отличается тем, что в ней использованы два вида шелка. Кроме того, платье имело скульптурный крой со вставками и одну акцентную деталь — большой бант в верхней части платья, расположенный таким образом, что придавал всему образу драматичный, но в то же время изысканный вид.
Сальма дополнила этот образ высоким хвостом, макияжем со стрелками на глазах и роскошными украшениями с бриллиантами и жемчугом.
Актриса посетила вечеринку со своей дочерью Валентиной, которая выбрала для мероприятия шелковый ансамбль из топа и юбки.
Однако это ещё не всё, ведь точно такое же платье, как у Сальмы, раньше носила другая звезда — актриса Чейз Суй Вондерс сияла в идентичном наряде на легендарном нью-йоркском балу Met Gala 2026 года.