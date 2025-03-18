Сальма Хайек показала архивное фото с юной Сабриной Карпентер

Недавно 58-летняя актриса, режиссер и продюсер – Сальма Хайек – посетила концерт популярной певицы Сабрины Карпентер в Лондоне. Она не просто была зрительницей в зале, но и приняла участие в интерактивном номере, который придумала певица для своих поклонников.

Во время исполнения песни Juno традиционно Сабрина "арестовывает" одного из гостей в зале. На это раз им оказалась сама Сальма.

instagram.com/salmahayek

В своем Instagram Хайек показала фото с концерта, на котором они с Карпентер позировали в одинаковых футболках с надписью Short n' Sweet (название тура звезды) и с розовыми меховыми наручниками.

instagram.com/salmahayek

instagram.com/salmahayek

Сальме так понравилось на концерте Сабрины, что она решила залезть в свои архивы и найти интересные снимки.

instagram.com/salmahayek

"Смотри, что я нашла!" – подписала актриса снимки, на которых позирует с еще юной будущей звездой. Когда были сделаны фото, она не уточнила.

instagram.com/salmahayek

Ранее, напомним, Сальма Хайек в леопардовом купальнике позировала на пляже.

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