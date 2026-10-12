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- Шоу-бизнес
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Сальма Хайек поразила всех в Лондоне роскошным шелковым нарядом с эффектным плащом
Для выхода на красную дорожку актриса выбрала длинное шелковое платье, но особое внимание привлекла и необычная для звезды прическа с прямыми волосами.
Сальма Хайек выглядела чрезвычайно изысканно в своем драматическом наряде, который она выбрала для красной дорожки в Лондоне. Актриса посетила премьеру фильма «Диггер», главную роль в котором исполнил Том Круз.
Она выбрала для мероприятия длинное шелковое платье, которое дополняла асимметричная накидка-кейп со шлейфом.
Актриса дополнила образ золотыми аксессуарами, в частности массивными украшениями, а также прямоугольным текстурным клатчем.
Сальма дополнила свой образ простой прической с прямыми волосами, что нетипично для неё, ведь обычно звезда делает высокие причёски или объёмные локоны.
Её макияж был лаконичным, но прекрасно подчеркивал красоту женщины и не казался чрезмерным.