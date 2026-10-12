Сальма Хайек поразила всех в Лондоне роскошным шелковым нарядом с эффектным плащом

Сальма Хайек / © Associated Press

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Сальма Хайек выглядела чрезвычайно изысканно в своем драматическом наряде, который она выбрала для красной дорожки в Лондоне. Актриса посетила премьеру фильма «Диггер», главную роль в котором исполнил Том Круз.

Сальма Хайек / © Associated Press

Она выбрала для мероприятия длинное шелковое платье, которое дополняла асимметричная накидка-кейп со шлейфом.

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Сальма Хайек / © Associated Press

Актриса дополнила образ золотыми аксессуарами, в частности массивными украшениями, а также прямоугольным текстурным клатчем.

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Сальма дополнила свой образ простой прической с прямыми волосами, что нетипично для неё, ведь обычно звезда делает высокие причёски или объёмные локоны.

Сальма Хайек / © Associated Press

Её макияж был лаконичным, но прекрасно подчеркивал красоту женщины и не казался чрезмерным.

Сальма Хайек / © Associated Press

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