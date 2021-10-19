Сальма Хайек в аутфите с пикантным декольте, а ее дочь - в скромном мини-платье: звезды на премьере фильма

Сальма Хайек в аутфите с пикантным декольте, а ее дочь - в скромном мини-платье: звезды на премьере фильма

55-летняя актриса Сальма Хайек так же, как и ее коллега Анджелина Джоли, приехала на премьеру нового фильма со своим участием вместе с дочерью.

Премьерный показ фильма "Вечные" от Marvel Studios состоялся минувшей ночью в театре Долби в Лос-Анджелесе. Сальма вышла на дорожку со своей 14-летней дочерью Валентиной Пино.

Девушка надела скромное, но элегантное черное мини-платье с небольшим V-образным вырезом на декольте, и с рюшами на подоле, рукавах и зоне декольте. Ее светлые волосы были распущены, на шее сверкало украшение, тоже достаточно скромное, а в руках Валентина держала черный лаковый клатч.

Сальма Хайек / Getty Images

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Ее мама Сальма Хайек вышла на дорожку в черном аутфите, состоявшей из топа с баской и макси-юбки с высоким разрезом в котором виднелась золотая подкладка. Топ был с очень пикантным вырезом на декольте и, естественно, подчеркивал выдающиеся формы Хайек.

Актриса выглядела очаровательно с гладкими и прямыми волосами и красивым вечерним макияжем. На шее у нее было двойное колье, а в руках она держала маленький бархатный клатч.

Сальма Хайек с дочерью Валентиной / Getty Images

Фильм «Вечные» выйдет в кинотеатрах в ноябре, он рассказывает о расе бессмертных существ со сверхчеловеческими способностями, тайно живущих на Земле. Помимо Джоли в нем снимаются Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Дона Ли, Сальма Хайек, Джемма Чан и Лорен Ридлофф.

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