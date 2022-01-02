Сальма Хайек в купальнике поздравила поклонников с Новым годом

55-летняя актриса Сальма Хайек поздравила своих поклонников с Новым годом, опубликовав пост в Instagram.
Хайек разместила в Сети фото, на котором запечатлена в черном слитном купальнике с глубоким вырезом на декольте, она запечатлена в воде на фоне скал.
"Пусть этот Новый год принесет вам осознание собственных сил. С Новым 2022 годом!" - написала Сальма и добавила к подписи несколько смайлов.
Подписчики поблагодарили звезду за поздравления и оставили ей в комментариях много сообщений с комплиментами.
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