Сальма Хайек в купальнике поздравила поклонников с Новым годом

Сальма Хайек в купальнике поздравила поклонников с Новым годом

55-летняя актриса Сальма Хайек поздравила своих поклонников с Новым годом, опубликовав пост в Instagram.

Хайек разместила в Сети фото, на котором запечатлена в черном слитном купальнике с глубоким вырезом на декольте, она запечатлена в воде на фоне скал.

"Пусть этот Новый год принесет вам осознание собственных сил. С Новым 2022 годом!" - написала Сальма и добавила к подписи несколько смайлов.

Подписчики поблагодарили звезду за поздравления и оставили ей в комментариях много сообщений с комплиментами.

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