Сальма Хайек в леопардовом купальнике позировала на пляже

58-летняя актриса, режиссер и продюсер – Сальма Хайек – порадовала своих подписчиков в Instagram пляжными фото.

Она опубликовала снимок, на котором позирует в леопардовом купальнике с вырезами по бокам на песке. "Солнечные создания", - шутливо написала под фото актриса, добавив в публикацию видео, на котором запечатлен отдыхающий на берегу крокодил.

instagram.com/salmahayek

Сальма выглядит отлично для своих лет. В многочисленных интервью она отрицает, что когда-либо прибегала к пластической хирургии. Актриса утверждает, что поддерживает свою фигуру за счет сбалансированного питания и активного образа жизни. Она не придерживается строгих диет и не любит спорт. Хайек любит йогу и иногда занимается танцами.

Ранее, напомним, Сальма Хайек вышла на красную дорожку "Золотого глобуса". Она была в платье бордового оттенка от ее любимого бренда Gucci, что принадлежит компании Kering, которой руководит ее муж - французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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