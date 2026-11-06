Сальма Хайек в платье Bottega Veneta подчеркнула фигуру эффектной золотой деталью на талии

Сальма Хайек / © Associated Press

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Актриса, лауреат премии «Оскар», посетила церемонию Women in Film Honors 2026 в Беверли-Хиллз. Для этого мероприятия она выбрала платье от Bottega Veneta, которое подчеркнуло её фигуру. Наряд был выполнен в насыщенном темно-синем цвете, имел приталенный силуэт, а дизайн сочетал в себе сдержанную изысканность и продуманные детали, которые делали платье идеальным для любого мероприятия.

Одной из самых ярких особенностей платья стала драпировка в области талии. Ткань была собрана спереди с помощью небольшого золотистого акцента, создав эффект мягких складок. Такая отделка выгодно подчеркнула талию актрисы, одновременно позволив ткани естественно ниспадать на бедра. Платье также имело круглый вырез и рукава длиной три четверти.

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© Associated Press

Впрочем, образ был бы неполным без эффектных аксессуаров, поэтому Сальма дополнила наряд золотой сумкой Bottega Andiamo с оригинальным плетеным дизайном. Металлический блеск сумки идеально сочетался с массивными золотыми браслетами и кольцами, которые придали образу ещё больше сияния. Завершили выход Гаек чёрные босоножки на платформе с открытым носком от бренда Gucci.

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Во время мероприятия актрису также сфотографировали вместе с Джейн Фондой, которая появилась в элегантном зелёном костюме, и её мужем Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек и Джейн Фонда / © Associated Press

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Associated Press

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