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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Сальма Хайек в роскошном платье с открытыми плечами затмила всех на благотворительном вечере

Актриса выбрала драматичный силуэт, дорогие украшения и безупречную элегантность.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Сальма Хайек

Сальма Хайек / © Associated Press

Пятый ежегодный благотворительный вечер Caring For Women Dinner, организованный Фондом Kering для сбора средств на борьбу с гендерным насилием, состоялся 10 сентября в Нью-Йорке. Среди знаменитостей, пришедших поддержать эту важную инициативу, была Сальма Хайек, образ которой был одним из самых изысканных.

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Актриса выбрала черное платье от модного дома Balenciaga приталенного силуэта с изысканными пышными рукавами. Однако плечи Сальмы были открыты, что придавало образу ещё больше утончённости. Также платье украшал длинный шлейф.

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Вечернее платье не отличалось обилием блестящих украшений, поэтому Гаек добавила ему роскоши с помощью драгоценностей от Boucheron — роскошных сережек и колец с бриллиантами.

Актриса собрала волосы в прическу и нанесла яркий макияж, который подчеркивал её черты лица и гармонировал с платьем. Мероприятие она посетила со своим мужем — французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Associated Press

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Associated Press

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