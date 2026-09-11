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- Шоу-бизнес
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Сальма Хайек в роскошном платье с открытыми плечами затмила всех на благотворительном вечере
Актриса выбрала драматичный силуэт, дорогие украшения и безупречную элегантность.
Пятый ежегодный благотворительный вечер Caring For Women Dinner, организованный Фондом Kering для сбора средств на борьбу с гендерным насилием, состоялся 10 сентября в Нью-Йорке. Среди знаменитостей, пришедших поддержать эту важную инициативу, была Сальма Хайек, образ которой был одним из самых изысканных.
Актриса выбрала черное платье от модного дома Balenciaga приталенного силуэта с изысканными пышными рукавами. Однако плечи Сальмы были открыты, что придавало образу ещё больше утончённости. Также платье украшал длинный шлейф.
Вечернее платье не отличалось обилием блестящих украшений, поэтому Гаек добавила ему роскоши с помощью драгоценностей от Boucheron — роскошных сережек и колец с бриллиантами.
Актриса собрала волосы в прическу и нанесла яркий макияж, который подчеркивал её черты лица и гармонировал с платьем. Мероприятие она посетила со своим мужем — французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.