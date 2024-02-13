Сама себе парикмахер: Эмили Ратажковски похвасталась пышной грудью и новой стрижкой

32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер - Эмили Ратажковски – показала в своем Instagram серию снимков, которая удивила ее поклонников. Все дело в том, что модель показала, как сама в душе решила подстричь свои волосы.

Обнаженная Эмили позировала в ванной, прикрывая руками грудь. "Клянусь, ничего не произошло, мне просто захотелось подстричься", - написала она под фото.

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Также Ратажковски в черном бюстгальтере похвасталась пышной грудью. На фото она запечатлена уже с новой стрижкой.

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, Эмили Ратажковски была запечатлена фотографами на улицах города. Она надела красную пуховую куртку и синюю толстовку в сочетании с широкими синими штанами для прогулки по Нью-Йорку.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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