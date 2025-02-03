Самая эпатажная певица вечера: образы 26-летней Чаппелл Рон, которая стала "Лучшим новым артистом года"

2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 67-церемония вручения премии "Грэмми", на которой собрали мировые звезды высшего уровня. Но также на мероприятии чествовали и молодых артистов, таких как 26-летняя певица Чаппелл Рон.

Девушка впервые получила награду на этом мероприятии и была названа "Лучшим новым артистом года", обойдя такую конкурентку, как Сабрина Карпентер.

Победу она получила только в одной номинации, хотя номинирована была в шести: "Альбом года", "Песня года", "Запись года", "Лучший новый артист", "Лучший поп-вокальный альбом" и "Лучшее сольное поп-исполнение".

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Стиль Чаппелл Рон особенно запоминающийся, поскольку девушка всегда очень яркая, любим эпатажные платья, арт-макияжи и носит прическу со своими роскошными кудрявыми рыжими волосами. На красную дорожку "Грэмми" девушка вышла в действительно запоминающемся платье от бренда Jean Paul Gaultier. Это был винтажный наряд из коллекции весна-лето 2003 года с пышной асимметричной юбкой, которую украшали балерины.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Также певица дополнила этот образ длинным маникюром, креативной обувью и длинными ногтями. Макияж также привлекал внимание, поскольку был ярким и необычным.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

На сцене певица появилась в совершенно другом образе. В этот раз не ней было платье от Acne Studio с бантом и складками.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Дополнила образ она также конусообразным головным убором, как у сказочной принцессы.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Само выступление звезды было очень эпатажным. Она исполнила свой хит Pink Pony Club. На сцене Чаппел продемонстрировала наряд в ковбойской эстетике.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Кстати, в своей речи певица воспользовалась возможностью и обратилась к звукозаписывающим студиям.

"Я сказала себе, что если когда-нибудь выиграю "Грэмми" и встану здесь перед самыми влиятельными людьми в мире музыки, то потребую, чтобы лейблы и индустрия, получающая миллионы долларов от артистов, предлагали достойную заработную плату и медицинское обслуживание, особенно начинающим артистам", - сказала она.

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