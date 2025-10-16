Самая красивая и эффектная: легендарная супермодель Кэндис Свэйнпол вышла на подиум Victoria’s Secret

Кэндис Свэйнпол / © Associated Press

Реклама

36-летняя супермодель Кэндис Свэйнпол опять очаровала всех на показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show. Красавица и звезда бренда вышла на подиум в Нью-Йорке и продемонстрировала два роскошных образа.

Первый наряд Кэндис включал коричневое белье оттенка корицы, выполненное из нежного гипюра. Это был раздельный комплект из бюстгальтера и трусов, которые дополняли также пояс для чулков и сами чулки с кружевной отделкой и стразами.

Кэндис Свэйнпол / © Associated Press

Также в этом луке присутствовали украшения — массивное колье с огромных камней разного размера, а также золотых бусин.

Реклама

Кэндис Свэйнпол / © Associated Press

Но главным и эффектным украшением были ее крылья ангела, которые костюмеры создали в золотом цвете.

Кэндис Свэйнпол / © Associated Press

Также модель вышла на подиум в черном комплекте. Наряд включал бюстгальтер с поролоновыми чашками и гипюровой отделкой, а также красивые трусы высокой посадки.

Кэндис Свэйнпол / © Associated Press

Украшением лука также стали чулки с монограммой бренда, которая была выложена стразами, и гартер из камней — он придавал гламура и дерзости.

Также Кэндис надела высокие перчатки и несла в руках накидку из легкого шифона, которая нежно развевалась на сцене.

Реклама

Кэндис Свэйнпол / © Associated Press

Напомним, что Свэйнпол впервые появилась на Victoria’s Secret Fashion Show в 2007 году. Первые крылья получила в 2008 году, а «ангелом» бренда стала в 2009 году.

Помимо Кэндис в шоу приняли участие и другие легенды бренда: Алессандра Амбросио и Адриана Лима.