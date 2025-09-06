ТСН в социальных сетях

Самая красивая пара Голливуда: Камила Алвес и Мэттью Макконахи вышли на красную дорожку

Актер Мэттью Макконахи и его жена Камила Алвес посетили вместе Международный кинофестиваль в Торонто.

Камила Алвес и Мэттью Макконахи

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / © Associated Press

Пара вышла на красную дорожку в честь премьеры фильма The Lost Bus, который презентовали в театре принцессы Уэльской. В этом фильме Мэттью снялся с Америкой Феррерой в главных ролях.

Но несмотря на то, что звездой вечера был Макконахи, его жена опять затмила мужа, когда появилась на мероприятии. Камила вышла на красную дорожку в элегантном платье бежевого цвета полностью украшенном бахромой из черного бисера.

Камила Алвес / © Associated Press

Камила Алвес / © Associated Press

Образ она дополнила пальто черного цвета, лаконичным макияжем, парой серег с бриллиантами и укладкой с локонами.

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / © Associated Press

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / © Associated Press

Сам Мэттью Макконахи появился на премьере в костюме коричневого цвета, белой рубашке и галстуке. Он позировал с Камилой обнявшись.

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / © Associated Press

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / © Associated Press

Также к паре присоединились другие члены семьи Макконахи — сын Мэттью и Камилы — 17-летний Леви, а также мать Мэттью — Мэри Кэтлин Маккейб, которая сияла перед фотографами в гламурном желтом платье с длинными рукавами и цветочной аппликацией.

Камила Алвес, Мэттью Макконахи, Мэри Кэтлин Маккейб, Леви Макконахи / © Associated Press

Камила Алвес, Мэттью Макконахи, Мэри Кэтлин Маккейб, Леви Макконахи / © Associated Press

Камила Алвес и мать Мэттью Макконахи / © Associated Press

Камила Алвес и мать Мэттью Макконахи / © Associated Press

Напомним, что у пары помимо Леви еще двое детей — дочь Вида и сын Ливингстон.

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Алвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи_1 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Альвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью МакКонахи и Камилла Альвес_4 / © Reuters

© Reuters

