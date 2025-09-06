- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 441
- Время на прочтение
- 1 мин
Самая красивая пара Голливуда: Камила Алвес и Мэттью Макконахи вышли на красную дорожку
Актер Мэттью Макконахи и его жена Камила Алвес посетили вместе Международный кинофестиваль в Торонто.
Пара вышла на красную дорожку в честь премьеры фильма The Lost Bus, который презентовали в театре принцессы Уэльской. В этом фильме Мэттью снялся с Америкой Феррерой в главных ролях.
Но несмотря на то, что звездой вечера был Макконахи, его жена опять затмила мужа, когда появилась на мероприятии. Камила вышла на красную дорожку в элегантном платье бежевого цвета полностью украшенном бахромой из черного бисера.
Образ она дополнила пальто черного цвета, лаконичным макияжем, парой серег с бриллиантами и укладкой с локонами.
Сам Мэттью Макконахи появился на премьере в костюме коричневого цвета, белой рубашке и галстуке. Он позировал с Камилой обнявшись.
Также к паре присоединились другие члены семьи Макконахи — сын Мэттью и Камилы — 17-летний Леви, а также мать Мэттью — Мэри Кэтлин Маккейб, которая сияла перед фотографами в гламурном желтом платье с длинными рукавами и цветочной аппликацией.
Напомним, что у пары помимо Леви еще двое детей — дочь Вида и сын Ливингстон.