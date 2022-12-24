Самая красивая женщина Голливуда: вспоминаем, какой была актриса Ава Гарднер

Ровно 100 лет тому назад, 24 декабря 1922 года, на свет появилась будущая голливудская звезда - Ава Лавиния Гарднер.

Когда она выросла - стала не просто актрисой, а секс-символ 1940-х и 1950-х годов и считалась одной из самых красивых женщин своего времени с "лицом ангела и телом богини". Американский институт киноискусства поставил Гарднер на 25-е место в рейтинге "Величайших актеров".

За свою многолетнюю карьеру Ава Гарднер снялась примерно в 60 фильмах, но добилась наибольшего успеха во время Золотого века Голливуда. Запомнилась она в основном такими картинами: "Ангел в красном", "Снега Килиманджаро", "На берегу" и многими другими ролями.

Поскольку сегодня у этой невероятно красивой женщины день рождения, мы решили вспомнить, какой она была и собрали несколько фото, которые были сделаны на протяжении ее жизни.

Ава Гарднер / Фото: Getty Images

Ава Гарднер / Фото: Getty Images

Ава Гарднер / Фото: Getty Images

Ава Гарднер / Фото: Associated Press

Ава Гарднер / Фото: Associated Press

Ава Гарднер / Фото: Associated Press

Ава Гарднер / Фото: Associated Press

Ава Гарднер / Фото: Associated Press

Ава Гарднер / Фото: Associated Press

Ава Гарднер / Фото: Getty Images

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