Самая модная стрижка сезона: 10 звезд, которые носят каре

Предлагаем рассмотреть стрижки знаменитостей, чтобы вдохновится на новые эксперименты с прическами.
Все больше знаменитостей отказываются от длинных волос в пользу простого каре, и не зря, ведь эта прическа не требует много хлопот с укладкой и элегантно смотрится с любым нарядом.
Но, если вы зададитесь вопросом, актуально ли каре этой осенью и стоит ли его делать, то ответ очень прост - это классическая стрижка и очень универсальна, поэтому из моды не выйдет. Но также не стоит думать, что каре скучное, ведь существует очень много его разновидностей: классическое, до плеч, бок-каре, с удлиненными передними краями, каскадное, с челкой и без, и этот список можно еще долго продолжать. Так что каждая найдет каре на свой вкус.
Ниже мы собрали лучшие интерпретации каре разной длины, с которыми появлялись знаменитости, чтобы вдохновить вас на эксперименты и развеять все опасения по поводу коротких волос.
Мидоу Уокер
Кейт Бланшетт
Крисси Тейген
Люси Хейл
Кэти Перри
Ана де Армас
Кортни Кардашьян
Натали Портман
Сара Полсон
Галь Гадот
Читайте также:
Седина - это модно: 5 знаменитостей, которые задают новый тренд
Красивые прически с платком: модные идеи для осеннего вдохновения