Самая модная стрижка сезона: 10 звезд, которые носят каре

Предлагаем рассмотреть стрижки знаменитостей, чтобы вдохновится на новые эксперименты с прическами.

Все больше знаменитостей отказываются от длинных волос в пользу простого каре, и не зря, ведь эта прическа не требует много хлопот с укладкой и элегантно смотрится с любым нарядом.

Но, если вы зададитесь вопросом, актуально ли каре этой осенью и стоит ли его делать, то ответ очень прост - это классическая стрижка и очень универсальна, поэтому из моды не выйдет. Но также не стоит думать, что каре скучное, ведь существует очень много его разновидностей: классическое, до плеч, бок-каре, с удлиненными передними краями, каскадное, с челкой и без, и этот список можно еще долго продолжать. Так что каждая найдет каре на свой вкус.

Ниже мы собрали лучшие интерпретации каре разной длины, с которыми появлялись знаменитости, чтобы вдохновить вас на эксперименты и развеять все опасения по поводу коротких волос.

Мидоу Уокер

Мидоу Уокер / Getty Images

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / Associated Press

Крисси Тейген

Крисси Тейген / Getty Images

Люси Хейл

Люси Хейл / Getty Images

Кэти Перри

Кэти Перри и Орландо Блум / Getty Images

Ана де Армас

Ана де Армас / Getty Images

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян / Getty Images

Натали Портман

Натали Портман / Getty Images

Сара Полсон

Сара Полсон / Associated Press

Галь Гадот

Галь Гадот / Associated Press

Читайте также:

Седина - это модно: 5 знаменитостей, которые задают новый тренд

Красивые прически с платком: модные идеи для осеннего вдохновения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку