Самая модная выгульщица собак Нью-Йорка: рассматриваем образы Эмили Ратажковски

Домашние любимцы есть у многих знаменитостей, но больше всего внимания к себе всегда привлекает именно эта девушка.
Американская модель, писательница и мама маленького сына Сильвестра - 32-летняя Эмили Ратажковски - также еще и хозяйка большого черно-рыжего пса по кличке Коломбо, которого приобрела в 2019 году. Любимец модели - помесь хаски и немецкой овчарки и практически ежедневно он попадает под прицел папарацци вместе с Эмили.
Но нельзя сказать, что наряды модели всегда очень практичны, поскольку часто это смелые и эффектные образы с зарзрезами, стильными прическами и украшениями.
Ниже мы собрали некоторые из ее лучших и самых интересных образов.
Читайте также:
- В мини-юбке и с напитком: супермодель Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци на прогулке
- Ну просто красотка: Эмили Ратажковски блеснула плоским животом в стильном луке
- В топе-бандо и мешковатых шортах: супермодель Эмили Ратажковски сверкнула идеальным прессом