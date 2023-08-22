Самая модная выгульщица собак Нью-Йорка: рассматриваем образы Эмили Ратажковски

Домашние любимцы есть у многих знаменитостей, но больше всего внимания к себе всегда привлекает именно эта девушка.

Американская модель, писательница и мама маленького сына Сильвестра - 32-летняя Эмили Ратажковски - также еще и хозяйка большого черно-рыжего пса по кличке Коломбо, которого приобрела в 2019 году. Любимец модели - помесь хаски и немецкой овчарки и практически ежедневно он попадает под прицел папарацци вместе с Эмили.

Но нельзя сказать, что наряды модели всегда очень практичны, поскольку часто это смелые и эффектные образы с зарзрезами, стильными прическами и украшениями.

Ниже мы собрали некоторые из ее лучших и самых интересных образов.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Читайте также:

Эмили Ратажковски: стильные выходы и фото папарацци (14 фото)