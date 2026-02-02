- Дата публикации
- Шоу-бизнес
- 335
- 2 мин
Самая оригинальная звезда "Грэмми-2026": Леди Гага ошеломила образами на церемонии
Певица добавила немножко готики к гламурной светской церемонии награждения.
Исполнительница Леди Гага появилась на красной дорожке церемонии «Грэмми-2026» в образе с черными перьями от Matières Fécales, который идеально обтягивал каждый изгиб ее фигуры.
В роскошном и необычном платье певица напоминала черного ворона. Также в платье был высокий воротник с перьями, которые торчали вверх и пышный длинный шлейф с фатином.
Ее длинные белокурые волосы были зачесаны назад от лица, а также образ дополняли такие же обесцвеченные брови, что добавляло драматизма и готики всему этому ансамблю.
Также одним из украшений звезды стало ее массивное обручальное кольцо с бриллиантом от жениха Майкла Полански. Других украшений она не надела.
Затем Гага выступила на сцене во время шоу и исполнила Abracadabra в образе от Alexander McQueen из коллекции 2009 года.
Этот образ состоял из жакета украшенного перьями и юбки-карандаша. Также певица дополнила образ сапогами на каблуках от этого известного бренда.
Именно в этом образе Гага получила награду и в кадр попал момент, как она обнимает своего жениха в зале, который пришел ее поддержать.
Третий образ певицы был винтажным — она надела ансамбль от Givenchy разработанный Александром Маккуином, когда он был там креативным дизайнером бренда.
Это было длинное платье с корсетом, которое певица надела в сочетании с обувью от Vivienne Westwood.