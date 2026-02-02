ТСН в социальных сетях

335
2 мин

Самая оригинальная звезда "Грэмми-2026": Леди Гага ошеломила образами на церемонии

Певица добавила немножко готики к гламурной светской церемонии награждения.

Юлия Каранковская
Леди Гага

Леди Гага / © Associated Press

Исполнительница Леди Гага появилась на красной дорожке церемонии «Грэмми-2026» в образе с черными перьями от Matières Fécales, который идеально обтягивал каждый изгиб ее фигуры.

В роскошном и необычном платье певица напоминала черного ворона. Также в платье был высокий воротник с перьями, которые торчали вверх и пышный длинный шлейф с фатином.

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Ее длинные белокурые волосы были зачесаны назад от лица, а также образ дополняли такие же обесцвеченные брови, что добавляло драматизма и готики всему этому ансамблю.

Также одним из украшений звезды стало ее массивное обручальное кольцо с бриллиантом от жениха Майкла Полански. Других украшений она не надела.

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Затем Гага выступила на сцене во время шоу и исполнила Abracadabra в образе от Alexander McQueen из коллекции 2009 года.

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Этот образ состоял из жакета украшенного перьями и юбки-карандаша. Также певица дополнила образ сапогами на каблуках от этого известного бренда.

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Именно в этом образе Гага получила награду и в кадр попал момент, как она обнимает своего жениха в зале, который пришел ее поддержать.

Леди Гага и ее жених / © Associated Press

Леди Гага и ее жених / © Associated Press

Леди Гага и ее жених / © Associated Press

Леди Гага и ее жених / © Associated Press

Третий образ певицы был винтажным — она надела ансамбль от Givenchy разработанный Александром Маккуином, когда он был там креативным дизайнером бренда.

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Это было длинное платье с корсетом, которое певица надела в сочетании с обувью от Vivienne Westwood.

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

335
