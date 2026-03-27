Самая популярная певица Румынии, под хиты которой все танцевали в 2010-х, вышла на подиум в украинском бренде

Легенда танцевальной музыки поддержала украинский бренд на модном показе.

Певица Инна во время показа TTSWTRS

39-летняя поп-звезда Инна, которая является одной из самых популярных певиц Румынии, приняла участие в Неделе моды Mercedes-Benz в Бухаресте. Звезда вышла на подиум во время показа украинского бренда TTSWTRS.

Инна стала главной звездой показа. Певица продефилировала в ансамбле бежевого цвета, который состоял из корсетного боди, юбки, лонгслива и леггинсов. Вещи были украшены стразами и характерными для бренда принтами в виде татуировок.

«3…2…1…начали! Каблуки на месте, подбородок вверх. Эти огни ярче стадиона! Я эффектно выгляжу? Я чувствую себя эффектной. Работай на повороте… разворот! Сделала это идеально. Это было просто невероятноооооооо!!!», — написала певица и опубликовала фрагмент своего дефиле.

Инна прославилась в 2008 году после выхода песни Hot, которая имела просто бешеный успех. А вот украинский бренд TTSWTRS был основан уже после начала карьеры певицы — в 2013 году. Начав свой путь с маленькой команды энтузиастов, бренд за несколько лет стал мировым феноменом, ведь вдохновляется субкультурой татуировок и предлагает уникальные концепции одежды, которые создают оптическую иллюзию тела, покрытого рисунками и надписями.

