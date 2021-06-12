Самая стильная мама Нью-Йорка: Ирина Шейк в комбинезоне с декольте поиграла с дочерью

35-летняя знаменитость выбрала в жаркий день экстравагантный наряд.

Супермодель Ирина Шейк не перестает удивлять и в очередной раз продемонстрировала эффектный наряд из своего гардероба, когда появилась на улице Нью-Йорка в темно-синем комбинезоне от Burberry. Наряд Ирина решила надеть необычным образом и оставить расстегнутым, чтобы продемонстрировать эффектное декольте и черное бра от Intimissimi.

Также на знаменитой модели было цепочка от Tiffany and Co. И солнцезащитные очки Celine. Сумочку и обувь Шейк тоже выбрала от Burberry.

Ирина Шейк / Getty Images

В таком наряде она пришла на детскую площадку, чтобы поиграть со своей 4-летней дочерью Леей. Папарацци удалось сделать несколько трогательных кадров, как Ирина катала малышку на карусели и держала на руках.

Ирина Шейк и Лея / Getty Images

Ирина Шейк и Лея / Getty Images

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Ирина Шейк на прогулках с дочерью Леей (17 фото)

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