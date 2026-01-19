Самая стильная парочка шоу-бизнеса: Рианну и A$AP Rocky застали папарацци вместе

Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images

Хоть новой музыкой Рианна поклонников и не радует, но ее образы каждый раз вызывают много эмоций, ведь со стилем и вкусом певицы не сравнится никто. Особенно метко она умеет стилизовать деним, что снова доказала.

Рианну и ее возлюбленного A$AP Rocky заметили на улице, когда они шли в ресторан морепродуктов El Puerto. Поп-звезда и бьюти-магнат проводит время в Нью-Йорке, чтобы поддержать своего партнера в продвижении его последнего альбома Don’t be Dumb.

Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images

Рианна надела джинсовую куртку-бомбер на молнии и джинсы прямого кроя с трендовыми отворотами. Шика образу добавили туфли в анималистический принт, теплый свитер и очки.

Также на других фото было заметно, что в образе был и пушистый очень длинный кремовый шарф. Эта вещь на све сто процентов соответствовала образу звезды и ее эстетике.