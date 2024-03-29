Самое дорогое платье в мире: как выглядел наряд за 7 миллионов долларов

Иногда свадебное платье - это не просто наряд на праздник, а настоящее произведение искусства.

В 1989 году французский стилист Элен Генвиль создала наряд, который на первый взгляд был довольно обычным для того времени, поскольку у платья была пышная юбка, рукава в стиле "баранья нога" (или еще такие называют жиго), а также длинный шлейф. Дополняли лук белые балетки, высокая прическа и серьги.

Демонстрировала свадебное платье американская модель по имени Памела. Но вот внимание привлекло то, что молодая девушка демонстрировать наряд направлялась в окружении телохранителей. Но дело в том, что на моделе был самый дорогой наряд в мире.

Белое свадебное платье расшито 723 бриллиантами французского ювелирного бренда Alexandre Reza. Стоимость платья на тот момент составляла 7,3 миллиона долларов, а его создание потребовалось 3500 часов работы. Демонстрация наряда происходила 31 марта в Париже.

Фото: Associated Press

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