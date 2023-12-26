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Самое модное окрашивание 2023: Николь Шерзингер примерила светлый парик и стала похожа на Кардашьян

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
338
Время на прочтение
1 мин
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Самое модное окрашивание 2023: Николь Шерзингер примерила светлый парик и стала похожа на Кардашьян

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

Артистка продемонстрировала новый образ.

45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – стала часто экспериментировать со внешностью и менять длину волос.

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Так, она примерила длинный светлый парик, окрашенными в самой модной технике 2023 года - "тирамису", когда корни волос остаются натурального оттенка (чаще всего темно-русового), а остальная длина – более светлого, от медового до светло-пшеничного, но без явного контраста. Женщины любят такую покраску, потому что она выглядит натурально и не требует постоянного обновления цвета и осветления корней.

Николь же такой цвет волос и длина тоже к лицу, но, как отметили ее фолловеры в соцсети, она стала похоже на Хлое Кардашьян.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Напомним, ранее поклонникам не понравился образ Николь Шерзингер с короткой стрижкой, и они написали ей, что она стала выглядеть старше.

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Дата публикации
Просмотры
338
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