Самое роскошное декольте вечера: Ева Лонгория впечатлила нарядами на Лазурном берегу Франции

В рамках Каннского фестиваля состоялась премьера фильма "Виды доброты" режиссера Йоргоса Лантимоса. Эта работа является триптихом-притчей и состоит из из новелл, которые почти не связаны между собой.

На красную дорожку кинофестиваля перед премьерой этого мероприятия вышла голливудская актриса Ева Лонгория. Звезда поразила публику роскошным нарядом с внушительным декольте практически до пупка. Платье было от бренда Elie Saab из кутюрной коллекции весна-лето 2024, которую Модный дом презентовал в Париже на Неделе моды.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Наряд был серебристого оттенка и полностью расшит пайетками и бисером в разные замысловатые узоры. Также в некоторых местах из-за узора вышивки казалось, что платье прозрачное.

Спина у него была открытой из-за бретельки-халтера, а на юбке был длинный шлейф.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Носила Ева свой наряд с украшениями от Pasquale Bruni. Завершали образ объемная прическа и красивый макияж.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Но был и второй лук, который продемонстрировала звезда на мероприятии в рамках Каннского кинофестиваля. Вечером она посетила ужин в честь вручения награды Chopard в серебряном платье-бюстье, которое было полностью расшито серебристым декором.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Носила она наряд с бархатной накидкой и бриллиантовыми украшениями.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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