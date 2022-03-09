"Самые агрессивные мамы с детьми. Понимаю, но вы не одни живете в этом ужасе. Самые спокойные - пожилые": Монро рассказала об эвакуации из Киева

"Самые агрессивные мамы с детьми. Понимаю, но вы не одни живете в этом ужасе. Самые спокойные - пожилые": Монро рассказала об эвакуации из Киева

Украинская травести-дива Монро провела неделю в киевском бомбоубежище, а потом решила эвакуироваться из Киева. Не забыла и своих домашних любимцев, увезла с собой аж шестеро котов.

На своем YouTube-канале Монро разместила репортаж и рассказала, как эвакуировалась. Подробно расписала это и в посте в Instagram. Дива рассказала, что ехала 10 часов на электричке, везла с собой шесть котов и предупредила подписчиков, что прежде, чем эвакуироваться, следует четко понимать свой план действий. Так будет легче.

"Самые агрессивные мамы с детьми. Понимаю, но вы не одни живете в этом ужасе. Самые спокойные - пожилые. Зашли, встали и смотрят вдаль, без криков: 'Уступи место!'. Еще и улыбнуться. Кошечки, собачки, в переносках, в руках, закутанные в полотенца. Едут все! Не кормите животных перед дорогой. Остановки не объявляют. Ориентир по гугл картам или кто знает маршрут. Скачайте обязательно офлайн карты! Берите легкую, питательную еду, воду и самое необходимое. Поездка морально и физически сложная, особенно разговоры про войну, тревожные, агрессивные мамы /всё понимаю!!/ и диванные эксперты и экспертизы", - пишет Монро.

Добравшись до места назначения Монро написала следующий пост:

"Я продолжаю держать руку на пульсе жизни всех близких и родных, максимально поддерживая и помогая. Хотя бы словом, смайлом или глупым мэмом, сопереживая каждой потере. Хотя, понять тех, кто потерял или выбрался из ада- невозможно. Есть только твой опыт! Но мы можем обнять и просто выслушивать. Пусть и одно и тоже по двадцатому кругу. Не обвинять, не хэйтить, не формировать чувство вины, не затыкать и отмахиваться, а выслушать, улыбнуться и обнять. Мы должны продолжать жить, если получилось выжить! Нам отстаивать нашу страну ", - пишет звезда.

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