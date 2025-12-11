ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

Самые модные сапоги зимы 2025-2026: стильная модель, которую носит Тейлор Свифт и Мелания Трамп

Поп-звезда Тейлор Свифт снова продемонстрировала, что зимняя погода отнюдь не помеха для мини-юбки.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / © Getty Images

Звезда накануне своего дня рождения, которое будет праздновать 13 декабря, посетила шоу The Late Show with Stephen Colbert и попала под прицел папарацци после его завершения. Тейлор была стильной и в своем любимом образе — соединила мини-юбку с сапогами и плюшевой шубой.

В частности Тейлор носила клетчатую юбку от Miu Miu, черное боди, коричневые колготы и много украшений. Короткая шуба певицы из искусственного меха и от бренда Max Mara, а вот замшевые сапоги от Christian Louboutin.

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Модель сапог Свифт была с широким фигурным каблуком и называется Jane Botta. Стоимость пары около 2 тысяч долларов.

Однако не только певица любит обувь от Christian Louboutin, но и первая леди США Мелания Трамп. Недавно первую леди сфотографировали в подобной паре, но с немного другими каблуками. Модель, которую носила госпожа Трамп называется Loo Botta и тоже стоит около 2 тысяч долларов.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
55
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie