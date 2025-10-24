- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
Самый большой бюст на фестивале: звезда соцсетей в кружевном бюстгальтере продемонстрировала пышное декольте
Лола Манзини привлекла внимание фотографов своим откровенным декольте.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала звезда соцсетей, модель и актриса Лола Манзини. Она шла на кинофестиваль в Малибу.
Для своего выхода знаменитость выбрала пикантный образ total black. На ней было твидовое короткое платье-жакет с крупными пуговицами с камнями, серебряной бахромой на подоле и откровенным декольте. Наряд обнажал кружевной бюстгальтер, который подчеркнул ее пышную грудь.
Аутфит Лола дополнила капроновыми колготами, лакированными туфлями на экстремально высоких платформах и каблуках и сумочкой цвета металлик с золотой фурнитурой. Манзини надела элегантную шляпу с 3D-цветком со стразами, из-под которой спадали на плечи белые локоны. У нее был макияж с розовыми румянами, белый маникюр, бриллиантовые серьги в ушах и кольца на руках.