Самый дерзкий образ шоу Victoria’s Secret: модель Амелия Грей удивила стрингами на подиуме
Американская nepo baby — дочь актера Гарри Хэмлина и актрисы Лизы Ринны — приняла участие в показе Victoria’s Secret Fashion Show.
Шоу состоялось в Нью-Йорке и отличалось тем, что в нем приняли участие женщины с разными фигурами.
Для 24-летней Амелии Грей этот показ Victoria’s Secret стал первым в карьере, хотя она в мире моды и не новичек и принимала участие не в одном дефиле. Девушка продемонстрировала два образа и один из них — стал сенсационным.
Амелия вышла на подиум в красном полупрозрачном мини-платье с длинными рукавами, которое было полностью декорировано стразами.
Наряд на первый взгляд казался обычным «голым» платьем, которое мы видели неоднократно на звездах, но когда Амелия развернулась спиной, показала главный секрет лука — сзади платье было полностью открытым и демонстрировало эффектные стринги модели.
Затем Амелия также появилась на подиуме в черном комплекте, который включал бюстгальтер и трусы, бретельки которых были украшены стразами и названием бренда.
На бюстгальтере также был декор стразами в виде бантиков, а на ее талии — юбка из камней.
Также бренд показал бэкстейдж шоу и то как Амелия готовилась выйти на подиум. Модель, как и другие участиницы, была в розовом уже культовом полосатом халате бренда.