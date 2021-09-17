Самый долгожданный фильм года: Грицфельдт, Птушкин и другие украинские звезды на премьере "Дюны"

Селебрити первыми смогли оценить фантастический фильм.
14 сентября в кинотеатре Multiplex состоялся допремьерный показ фильма "Дюна" – научно-фантастической ленты режиссера Дени Вильнева, снятой по одноименному роману Фрэнка Герберта 1965 года.
Такую долгожданную премьеру не могли пропустить украинские звезды. На фильм пришли Жан Грицфельдт, Дана Оханская, Вова Борисенко, Олег Собчук с женой Марией, Антон Птушкин, Вячеслав Соломка, Сергей Лещенко и Анастасия Топольская, Алексей Дивеев-Церковный и многие другие.
О фильме
В ленте будет показана история о Поле – парне из знатного и могущественного семейства, который отправляется с отцом на пустынную планету Арракис, также известную как Дюна.
На планете нет ничего, кроме песка и огромных чудовищ и меланжа, – самого ценного вещества во Вселенной, наркотика, который продлевает человеческую жизнь, обеспечивает невероятный уровень мышления и делает сверхсветовые путешествия реальностью. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия на Дюне.
В фильме снялись: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Зендея, Шарлотта Рэмплинг.
Показ фильма "Дюна" в кинотеатрах уже стартовал 16 сентября!