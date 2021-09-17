Самый долгожданный фильм года: Грицфельдт, Птушкин и другие украинские звезды на премьере "Дюны"

Самый долгожданный фильм года: Грицфельдт, Птушкин и другие украинские звезды на премьере "Дюны"

Селебрити первыми смогли оценить фантастический фильм.

14 сентября в кинотеатре Multiplex состоялся допремьерный показ фильма "Дюна" – научно-фантастической ленты режиссера Дени Вильнева, снятой по одноименному роману Фрэнка Герберта 1965 года.

Допремьерный показ "Дюны"/Пресс-служба

Допремьерный показ "Дюны"/Пресс-служба

Такую долгожданную премьеру не могли пропустить украинские звезды. На фильм пришли Жан Грицфельдт, Дана Оханская, Вова Борисенко, Олег Собчук с женой Марией, Антон Птушкин, Вячеслав Соломка, Сергей Лещенко и Анастасия Топольская, Алексей Дивеев-Церковный и многие другие.

Допремьерный показ "Дюны"/Пресс-служба

Допремьерный показ "Дюны"/Пресс-служба

Допремьерный показ "Дюны"/Пресс-служба

Допремьерный показ "Дюны"/Пресс-служба

Допремьерный показ "Дюны"/Пресс-служба

О фильме

В ленте будет показана история о Поле – парне из знатного и могущественного семейства, который отправляется с отцом на пустынную планету Арракис, также известную как Дюна.

Допремьерный показ "Дюны"/Пресс-служба

На планете нет ничего, кроме песка и огромных чудовищ и меланжа, – самого ценного вещества во Вселенной, наркотика, который продлевает человеческую жизнь, обеспечивает невероятный уровень мышления и делает сверхсветовые путешествия реальностью. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия на Дюне.

В фильме снялись: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Зендея, Шарлотта Рэмплинг.

Показ фильма "Дюна" в кинотеатрах уже стартовал 16 сентября!

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