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Самый эпатажный образ Недели моды: певица Doja Cat покрыла тело красными кристаллами Swarovski

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
2829
Время на прочтение
2 мин
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Самый эпатажный образ Недели моды: певица Doja Cat покрыла тело красными кристаллами Swarovski

Doja Cat / Фото: Getty Images

Создавая коллекцию, креативный директор бренда Дэниель Розберри вдохновлялся "Божественной комедией", поэтому гостья шоу Doja Cat решила прийти на показ в "дьявольском" образе.

2023-й только начался, а певица Doja Cat уже претендует на самый эффектный образ года, ведь во время Недели моды в Париже появилась на шоу Schiaparelli в красном образе, которым произвела фурор.

27-летняя звезда, которая в прошлом году решила сбрить свои брови, в этот раз покрыла тело красной краской с блестками и приклеила к телу кристаллы Swarovski красного оттенка и разного размера.

Кристаллами у нее был покрыт каждый сантиметр лица, головы и рук. Также они присутствовали на длинных ногтях, губах и даже на веках.

Doja Cat / © Getty Images
Doja Cat / Фото: Getty Images

Конечно, обращать внимание на что-либо, кроме кожи певицы, было в этом образе очень сложно, но все же отметим, что она также надела корсетное платье красного оттенка, юбка которого была расшита бусинами.

Doja Cat / © Getty Images
Doja Cat / Фото: Getty Images

Дополняли наряд накидка-палантин, колготки, сапоги и массивные серьги с камнями.

Doja Cat / © Getty Images
Doja Cat / Фото: Getty Images

Создал этот без преувеличения сверкающий макияж известный британский визажист Пэт Макграт. Образ получил название Doja’s Inferno.

В своих соцсетях Пэт рассказала, что для создания такого лука ей потребовалось 4 часа и 58 минут, а тело Doja Cat покрыли 30 тысячами кристаллов Swarovski, которые клеили вручную. Процессом она поделилась в Instagram, где также отметила, что певица невероятно терпелива.

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Дата публикации
Просмотры
2829
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