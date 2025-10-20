ТСН в социальных сетях

Самый глубокий вырез на ивенте: звезда фильма "Трон: Арес" продемонстрировала пикантный наряд

Американская актриса Грета Ли вышла в свет без бюстгальтера.

Алина Онопа
Грета Ли

Грета Ли / © Associated Press

Звезда фильма "Трон: Арес" Грета Ли появилась на гала-вечере Музея Академии в Лос-Анджелесе в пикантном аутфите.

Актриса предстала в черном платье от Dior, которое состояло из кружевного верха без рукавов и пышной атласной юбки макси с драпировкой на бедрах. Но главным акцентом в ее образе был глубокий V-образный вырез до пупка.

Грета Ли / © Associated Press

Грета Ли / © Associated Press

Грета собрала волосы сзади, сделала легкий макияж и молочный маникюр. Лук она завершила комплектом бриллиантовых украшений.

Грета Ли / © Associated Press

Грета Ли / © Associated Press

Напомним, Грета Ли на премьеру фильма "Трон: Арес" надела прозрачное кружевное платье макси от Dior.

