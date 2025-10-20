- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 465
- Время на прочтение
- 1 мин
Самый глубокий вырез на ивенте: звезда фильма "Трон: Арес" продемонстрировала пикантный наряд
Американская актриса Грета Ли вышла в свет без бюстгальтера.
Звезда фильма "Трон: Арес" Грета Ли появилась на гала-вечере Музея Академии в Лос-Анджелесе в пикантном аутфите.
Актриса предстала в черном платье от Dior, которое состояло из кружевного верха без рукавов и пышной атласной юбки макси с драпировкой на бедрах. Но главным акцентом в ее образе был глубокий V-образный вырез до пупка.
Грета собрала волосы сзади, сделала легкий макияж и молочный маникюр. Лук она завершила комплектом бриллиантовых украшений.
Напомним, Грета Ли на премьеру фильма "Трон: Арес" надела прозрачное кружевное платье макси от Dior.