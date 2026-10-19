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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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83
Время на прочтение
1 мин

Самый легендарный "ангел" Victoria’s Secret Адриана Лима вновь вышла на подиум

На протяжении десятилетий она остается одной из главных звезд Victoria’s Secret.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Адриана Лима

Адриана Лима / © Getty Images

Бразильская супермодель Адриана Лима участвует в показах Victoria’s Secret с 1999 года. Каждый год её появление на показе — одно из самых ожидаемых, ведь она уже давно стала той, кого неразрывно ассоциируют с этим легендарным брендом, поскольку сотрудничает с ним дольше всех.

За эти годы Адриана демонстрировала на подиуме самые разнообразные наряды и крылья. Её образы всегда удивляли, и хотя казалось, что придумать что-то новое уже невозможно, дизайнеры Victoria’s Secret снова смогли удивить, и Лима продемонстрировала на подиуме невероятные луки.

45-летняя супермодель продемонстрировала ансамбль белого цвета, который включал комплект из топа и шорт, а также кружевные детали с бахромой и стразами. Этот образ был дополнен большими крыльями в виде перьев.

Адриана Лима / © Getty Images

Адриана Лима / © Getty Images

Кроме того, звезда продемонстрировала и более яркий наряд — зелёное кружевное боди. Этот наряд невероятно выгодно подчеркивал её фигуру, а вместо классических крыльев её спину украшала цветочная композиция.

Адриана Лима / © Getty Images

Адриана Лима / © Getty Images

Комментарии
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