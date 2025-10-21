ТСН в социальных сетях

Самый нежный образ на ивенте: актриса сияла в лавандовом платье с обнаженными плечами от Carolina Herrera

35-летняя Квинта Брансон пришла на ивент в красивом наряде.

Квинта Брансон

Квинта Брансон / © Associated Press

Американская актриса, продюсер и писательница Квинта Брансон посетила ежегодный гала-вечер Музея Академии в Лос-Анджелесе.

Квинта Брансон / © Associated Press

Квинта Брансон / © Associated Press

Знаменитость продемонстрировала там нежнейший аутфит. На ней было лавандовое платье макси приталенного силуэта от бренда Carolina Herrera. Наряд имел красивое декольте с драпировкой и открытые плечи, что добавило образу кокетливости.

Квинта Брансон / © Associated Press

Квинта Брансон / © Associated Press

Лук Квинта дополнила туфлями Jimmy Choo. У нее была короткая прическа с локонами, макияж с акцентными фиолетовыми тенями и маникюр «кошачий глаз». Уши звезда украсила массивными золотыми серьгами, а руки — кольцами и браслетами. Зону декольте Брансон решила оставить без аксессуаров.

Квинта Брансон / © Associated Press

Квинта Брансон / © Associated Press

