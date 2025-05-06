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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
180
Время на прочтение
1 мин

Самый нежный образ вечера: София Ричи пришла на Met Gala в платье с вырезом на спине

Это первое появление Ричи на самом важном вечере моды с 2017 года.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
София Ричи

София Ричи / © Associated Press

26-летняя дочь певца Лайонел Ричи — модель София — посетила благотворительный вечер Met Gala, который традиционно прошел в Нью-Йорке в первый понедельник мая.

Девушка блистала перед камерами в нежном длинном платье сшитом на заказ для нее брендом Tommy Hilfiger.

София Ричи / © Associated Press

София Ричи / © Associated Press

Ее платье было белым, а детали декора выполнены в оттенке айвори. В частности отличались по цвету высокий ворот со складками, а также огромный бант на ее спине.

Главным украшением этого лаконичного наряда стал огромный ромбообразный вырез на спине Софии. Это выглядело нежно, женственно и элегантно. Поэтому она собрала волосы в аккуратную прическу, чтобы подчеркнуть все эти потрясающие детали.

София Ричи / © Associated Press

София Ричи / © Associated Press

Однако этот бренд София выбрала неспроста. На самом деле ее появление в Tommy Hilfiger является продолжением сотрудничества с ним. Она совместно с этой маркой разработала капсульную коллекцию в марте и снялась в некоторых предыдущих кампаниях бренда.

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Эшли Грэм_4 / © Associated Press

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© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
180
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