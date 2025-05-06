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- Шоу-бизнес
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Самый нежный образ вечера: София Ричи пришла на Met Gala в платье с вырезом на спине
Это первое появление Ричи на самом важном вечере моды с 2017 года.
26-летняя дочь певца Лайонел Ричи — модель София — посетила благотворительный вечер Met Gala, который традиционно прошел в Нью-Йорке в первый понедельник мая.
Девушка блистала перед камерами в нежном длинном платье сшитом на заказ для нее брендом Tommy Hilfiger.
Ее платье было белым, а детали декора выполнены в оттенке айвори. В частности отличались по цвету высокий ворот со складками, а также огромный бант на ее спине.
Главным украшением этого лаконичного наряда стал огромный ромбообразный вырез на спине Софии. Это выглядело нежно, женственно и элегантно. Поэтому она собрала волосы в аккуратную прическу, чтобы подчеркнуть все эти потрясающие детали.
Однако этот бренд София выбрала неспроста. На самом деле ее появление в Tommy Hilfiger является продолжением сотрудничества с ним. Она совместно с этой маркой разработала капсульную коллекцию в марте и снялась в некоторых предыдущих кампаниях бренда.